Acidente no interior paulista deixa oito mortos e 61 feridos

Subiu para oito o número de mortos e para 61 a quantidade de feridos no acidente envolvendo dois ônibus na madrugada de hoje (16) no município de Teodoro Sampaio, no oeste paulista. Os ônibus viajavam em sentidos opostos na Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP 563), altura do quilômetro 13, quando se chocaram de frente.

O acidente ocorreu por volta da meia-noite. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos ônibus trazia sacoleiros que voltavam do Paraguai para Iturama, em Minas Gerais, e o outro levava estudantes universitários de Teodoro Sampaio.

Do ônibus com os estudantes, morreram três passageiros e o motorista. No outro veículo, morreram dois passageiros e também o motorista. A Defesa Civil não deu informações sobre em qual ônibus estava a oitava vítima. Todos eles foram resgatados e levados para hospitais da região, nas cidades de Mirante do Paranapanema, Presidente Prudente e Teodoro Sampaio.

De acordo com o Hospital Regional de Presidente Prudente, nove pacientes estão internados na unidade, sendo dois em estado grave: uma mulher de 52 anos e um homem de 49 anos. Os demais apresentam quadro estável. Estão sendo atendidos uma mulher e seis homens, sendo que cinco são universitários.

Os universitários voltavam de aulas noturnas em faculdades de Presidente Prudente para Teodoro Sampaio. O fretamento era particular, feito pela empresa Santa Luzia. O ônibus que transportava os estudantes no momento do acidente, Cido Tur, tinha sido emprestado em substituição a um veículo quebrado. Em entrevista à Agência Brasil, os responsáveis pelo ônibus informaram que a manutenção do veículo estava em dia e que o motorista tinha larga experiência.

Parte dos alunos estudavam na Universidade do Oeste Paulista. Em nota, a instituição prestou solidariedade às famílias, colegas de cursos, professores e comunidade acadêmica. “Em decorrência desse triste fato, informamos que a Unoeste suspendeu suas aulas para todos os cursos de graduação nos períodos da tarde e da noite nesta quinta-feira (16) e que prestará suas condolências e solidariedade às famílias dos estudantes”.

Resgate

Os bombeiros relataram dificuldades no socorro, já que parte dos feridos precisou ser retirada das ferragens. Segundo a corporação, algumas das vítimas sofreram traumas na face e fraturas graves, sobretudo nos membros inferiores. Esses feridos precisaram ser estabilizados dentro do ônibus.

Ainda não há suspeitas do que pode ter ocasionado o acidente. A perícia esteve no local. Atuaram na ocorrência dez equipes dos Bombeiros, com apoio do Comando de Policiamento Rodoviário, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica.

