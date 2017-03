Acidente na Rodovia Fernão Dias deixa dois mortos

Duas pessoas morreram e uma ficou levemente ferida em consequência de acidente grave entre dois caminhões, na Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. O acidente aconteceu por volta das 6h35, na pista sentido capital paulista, provocando bloqueios parciais em ambos os sentidos da rodovia e lentidão que se estendia por cerca de 9 quilômetros (km), às 8h50.

Segundo a Autopista - concessionária que administra esta rodovia - o motorista de um dos caminhões carregado com granito seguia para a cidade de São Paulo, quando bateu na traseira de outro caminhão e depois tombou. No acidente morreram os dois ocupantes do veículo tombado. A outra vítima ferida estava no caminhão acidentado.

Na batida, a carga espalhou-se pelas pistas nos dois lados. Os motoristas que seguem em direção a São Paulo encontram lentidão entre os kms 54,7 ao km 63,2. Na mesma rodovia, com destino a Belo Horizonte tem 2 kms de congestionamento, do km 65,2 ao km 63,2. Ainda não há previsão de liberação da pista. Equipes da Autopista trabalham no local para remover o veículo tombado e efetuar a retirada da carga.

