Acidente na BR-040, em Minas Gerais, deixa oito mortos

Um acidente que ocorrido na noite deste domingo (30) na BR-040 deixou oito mortos, informou o Corpo de Bombeiros Militar em Barbacena, Minas Gerais. O acidente envolveu uma van da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), um carro de passeio e um ciclista.



Segundo a equipe de bombeiros, o acidente foi por volta das 20h30, na altura do km 696, e envolvu um Ford Fiesta, que transitava no sentido Barbacena, quando uma bicicleta atravessou a rodovia. Ao tentar desviar da bicicleta, o motorista atropelou o ciclista e colidiu frontalmente com a van da Apae.

Morreram os três ocupantes do carro – Luiz Ribeiro, Tamires Ribeiro e um bebê de 8 meses – e o ciclista Alessandro da Silva, de 16 anos. Os corpos estão no Instituto-Médico Legal (IML) de Barbacena. Na van, estavam integrantes da Apae que iam para Juiz de Fora, onde participariam de uma reunião. Morreram a vice-presidente da Federação das Apaes de Minas Gerais (Feapaes-MG), Cleusa Borges; a superintendente da Apae Belo Horizonte e consultora técnica da Feapaes-MG, Darci Fioravante Barbosa; a auxiliar administrativa da Feapaes-MG Kamilla Israel; e a coordenadora técnica da Feapaes-MG, Luiza Costa. Darci era casada com o deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG).

Estão hospitalizados em Barbacena Júnia Lima, Milton Gontijo e Ronildo Nogueira, funcionários da Feapaes-MG. A procuradora jurídica e o consultor consultivo da instituição, Maria Tereza Feldner e Sérgio Sampaio, que também estavam na van, passam bem.

Em nota, a Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais manifestou "pesar e muita dor" ao comunicar a perda dos quatro colegas durante o acidente.

A bancada do PSDB na Câmara dos Deputados também manifestou solidariedade a Eduardo Barbosa pela perda da mulher. Assinada pelo líder do partido, Ricardo Tripoli (SP), a nota diz que os deputados se unem em oração e se solidarizam com o amigo e seus familiares.

