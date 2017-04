Acidente interdita Rodovia dos Bandeirantes no sentido do interior paulista

Um acidente com uma carreta bloqueava por volta das 10h desta quinta-feira, 6, duas faixas e o acostamento da Rodovia dos Bandeirantes, no sentido interior, na região de Jundiaí (SP). Segundo a Autoban, concessionária que administra a via, havia no horário interdição no km 47, no entroncamento das Rodovias dos Bandeirantes e Anhanguera, para desvio de tráfego.

A concessionária, o Corpo de Bombeiros e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) permaneciam no local do acidente. O veículo transportava hipoclorito de sódio, produto utilizado frequentemente como desinfetante. Uma pessoa ficou levemente ferida.

Por volta das 10 horas, a Bandeirantes apresentava 9 km de congestionamento, no sentido do interior. De acordo com a Autoban, havia lentidão do km 62 ao 51, no sentido da capital paulista, por causa da curiosidade dos motoristas.

Já a Anhanguera tinha tráfego intenso neste horário, na região de Jundiaí, nos dois sentidos, mas ainda assim era a melhor opção. Na chegada à capital paulista, ambas as vias estavam com tráfego lento, por causa do excesso de veículos na Marginal do Tietê.

