Acidente grave envolve ônibus e carros na zona norte de SP

Uma colisão entre um ônibus e ao menos mais sete veículos deixou feridos na região do Tucuruvi, na zona norte de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 6. Conforme informações preliminares, o motorista do coletivo perdeu o controle da direção e arrastou os carros na Rua Paulo de Avelar, esquina com a avenida General Ataliba Leonel, por volta das 7 horas. Em seguida, o ônibus bateu em um poste e teve a frente totalmente destruída. O coletivo é de uma linha municipal ainda não identificada.

Às 7h30, equipes do Corpo de Bombeiros trabalhavam no resgate das vítimas no local do acidente, que foi parcialmente bloqueado para a operação. O número de feridos e o estado de saúde deles não foram confirmados pelas autoridades até o momento.

