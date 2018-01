Acidente envolvendo ônibus deixa ao menos 25 mortos no Peru

Pelo menos 25 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas nesta terça-feira (2) depois que um ônibus caiu em uma encosta próxima ao mar na região conhecida como Pasamayo, no norte de Lima, capital do Peru, informaram fontes oficiais. "As mortes superam 25, mas ainda não temos números precisos", declarou o chefe da polícia rodoviária, Dino Escudero, à emissora Canal N. As informações são da EFE.

O chefe de polícia acrescentou que o ônibus partiu na manhã de hoje da cidade de Huaura, no Norte do país, rumo a Lima, com 57 passageiros, além do motorista e de uma tripulante.

O acidente aconteceu na rodovia Pan-Americana Norte, a cerca de 45 quilômetros de Lima, em um trecho conhecido como curva do diabo, que passa por uma região montanhosa sobre o Oceano Pacífico.

Efetivos de bombeiros voluntários, da Polícia Nacional, da Marinha e funcionários do Ministério de Saúde realizam as operações de resgate das vítimas.

Escudero detalhou que as equipes "estão fazendo esforços sobre-humanos" para resgatar os feridos, em operações que contam com a participação de helicópteros da polícia nacional.

O chefe da polícia rodoviária acrescentou que o acidente aconteceu por volta de 11h40 locais (14h40 em Brasília), aparentemente depois que o ônibus foi atingido por um trailer, que "já foi abordado no local".

Fontes das equipes de socorro disseram à Agência EFE que o ônibus caiu por uma encosta de 160 metros de profundidade, em uma zona escarpada e rochosa que é banhada pelo Oceano Pacífico.

Essas mesmas fontes indicaram que acreditam que o número de mortes será mais alto, mas isto só poderá ser confirmado depois que as equipes de resgate conseguirem acessar o interior do veículo.

Por sua vez, fontes do Ministério de Saúde disseram que sete pessoas gravemente feridas foram resgatadas até o momento e levadas em helicópteros ao hospital Carrión, em Callao, na Grande Lima.

