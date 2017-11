Acidente entre van e caminhão caçamba deixa sete mortos e um ferido em Alagoas

Um acidente envolvendo uma van e um caminhão caçamba deixou 7 mortos na rodovia BR-104, no município de União dos Palmares, na Zona da Mata de Alagoas. A colisão frontal entre os veículos ocorreu nesta quarta-feira, 8, por volta das 11h30 no km 41, próximo à entrada da Usina Lajinha. A van tinha saído de Maceió com destino a Ibateguara.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), seis pessoas, entre elas, quatro homens e duas mulheres, morreram no local do acidente, e duas em estado grave foram encaminhadas ao Hospital Geral do Estado Professor Osvaldo Brandão Vilela (HGE), em Maceió. Um dos feridos era o motorista do caminhão, que morreu na noite desta quarta. Segundo informações do HGE, um menor de 16 anos, ocupante da van, continua internado em estado grave.

Vestígios encontrados na cena do acidente revelam que o caminhão caçamba invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a van, informou a PRF. Dentro do caminhão estava apenas o motorista e na van havia sete ocupantes.

A Polícia Rodoviária Federal não soube informar se o condutor do caminhão tentava fazer uma ultrapassagem ou se perdeu o controle do veículo devido à pista estar molhada quando o acidente aconteceu. A prefeitura do município de Ibateguara decretou luto oficial de três dias pelas vítimas do acidente que, eram naturais do município.