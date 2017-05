Acidente entre ônibus e caminhão deixa três mortos e 27 feridos em Minas

Três pessoas morreram e 27 ficaram feridas em um acidente na tarde deste domingo, 14, entre um caminhão e um ônibus na BR-265, próximo a Barbacena, cidade a 170 quilômetros de Belo Horizonte. Entre os feridos, seis estão em estado grave, conforme informações do posto da Polícia Rodoviária Estadual em Barbacena. A maior parte das vítimas foi encaminhada ao hospital da cidade.

A rodovia é federal, mas está sob responsabilidade do Estado. Ainda segundo informações do posto policial, o ônibus, de linha regular, partiu de São João del-Rei e seguia para Juiz de Fora. O acidente aconteceu próximo ao município de Barroso. A carreta, que transportava cimento, transitava no sentido contrário.

De acordo com a polícia, a carreta apresentou problemas mecânicos. O motorista, então, perdeu o controle da direção e bateu na lateral do ônibus. Com o impacto, o coletivo foi jogado para fora da estrada.

