Acidente entre dois caminhões deixa trânsito lento na Dutra

Dois caminhões colidiram por volta das 4 horas da manhã desta sexta-feira, 13, na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Região Metropolitana. Ninguém ficou ferido no acidente, mas os veículos permanecem no acostamento no período da manhã.

Há cerca de dois quilômetros de trânsito lento em cada sentido da rodovia, na altura do quilômetro 217.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as filas se formam em razão da curiosidade dos motoristas. A perícia está no local e ainda não há previsão para remoção dos veículos.

