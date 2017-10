Acidente entre carro e ônibus mata 4 e deixa 12 feridos no Paraná

Quatro pessoas morreram - entre elas, duas crianças - e 12 ficaram feridas em uma colisão entre um ônibus e um Ford Focus na região central do Paraná, na madrugada desta quinta-feira, 26. O acidente aconteceu no quilômetro 267 da BR-277, na região de Irati, por volta da 1h30. O casal que estava no carro e dois meninos que estavam no coletivo, de um ano e meio e 8 anos, morreram no local do acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Além deles, doze passageiros do ônibus ficaram feridos e foram encaminhados a hospitais. Ao menos quatro deles são atendidos em estado grave.