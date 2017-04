Acidente entre carreta e carros deixa três pessoas feridas em Jundiaí (SP)

Três pessoas ficam feridas após acidente com uma carreta e três carros na Rodovia João Cereser, no sentido da Rodovia Anhanguera, na região do Parque da Cidade, em Jundiaí, no interior paulista, na manhã desta terça-feira, 11.

De acordo com a Rota das Bandeiras, concessionária que administra a via, duas vítimas foram resgatadas com ferimentos leves e uma com ferimentos moderados.

O acidente aconteceu, por volta das 8h, na altura do km 64 e os veículos ainda permaneciam no acostamento às 10h.

De acordo com a concessionária, o tráfego está normal, mas é importante que os motoristas reduzam a velocidade na região. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.

Dutra

A concessionária NovaDutra informou que o tráfego permanecia lento por volta das 10h15 na pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, no sentido da capital paulista, em Guarulhos, na Grande São Paulo, em razão de acidente que aconteceu na manhã desta terça-feira. Havia no horário 5 km de lentidão a partir do km 219.

Veja Também

Comentários