Acidente entre caminhões causa duas mortes na Dutra, em SP

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após uma colisão entre dois caminhões na Rodovia Presidente Dutra, na Região Metropolitana de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 12. O Corpo de Bombeiros informou que o ferido está preso sob as ferragens dos veículos e equipes de cinco viaturas ainda trabalham por volta das 7h no resgate.

O acidente aconteceu no quilômetro 183 da Dutra, no sentido São Paulo, entre os municípios de Guararema e Santa Isabel. O trânsito foi parcialmente interrompido no local e, no horário acima, havia filas de trânsito lento no trecho de Santa Isabel.

Ainda assim, a Dutra é a melhor alternativa para quem faz o trajeto até a capital paulista nesta manhã, já que um acidente mais leve, na Marginal do Rio Tietê, provocou congestionamento na Rodovia Ayrton Senna.

Veja Também

Comentários