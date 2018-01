Acidente entre 8 veículos deixa 3 feridos na Marginal do Pinheiros

Um acidenten envolvendo oito veículos na Marginal do Pinheiros, próximo à Ponte do Morumbi, deixou três pessoas feridas na tarde desta sexta-feira, 19. Uma delas, uma mulher de 30 anos, estava em estado grave e teve de ser socorrida de helicóptero até o Hospital das Clínicas, no centro da cidade. As outras duas foram levadas de ambulância até o pronto-socorro da Lapa, na zona oeste.

O acidente e o socorro às vítimas chegaram a bloquear totalmente a pista expressa da Marginal, no sentido da Rodovia Presidente Castelo Branco. Após as 18h20, duas faixas foram liberadas para o trânsito.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 9,5 quilômetros de lentidão na pista, ou 11,2% do total de trânsito apurado na cidade, que era de 83 km às 19 horas.