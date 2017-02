Acidente entre 2 ônibus deixa 8 mortos e 50 feridos em Teodoro Sampaio (SP)

Oito pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas em uma colisão frontal entre dois ônibus lotados de passageiros, no início da madrugada desta quinta-feira, 16, em Teodoro Sampaio, no Pontal do Paranapanema, extremo oeste do Estado de São Paulo. Os ônibus bateram no km 13 da Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), entre Teodoro e Mirante do Paranapanema, onde a rodovia tem pista simples.

Um dos coletivos levava para casa estudantes de Teodoro Sampaio que frequentam universidades de Presidente Prudente e tinha saído desta cidade por volta das 23h30. Quatro das vítimas mortas - o motorista e três estudantes - estavam nesse ônibus.

Outras quatro pessoas que morreram estavam no coletivo de sacoleiros que retornava de compras no Paraguai e seguia em direção à Rodovia Raposo Tavares (SP-270), mas o destino final era a cidade de Iturama, em Minas Gerais.

A rodovia ficou interditada nos dois sentidos durante toda a madrugada. O Corpo de Bombeiros mobilizou equipes de Presidente Prudente, Presidente Venceslau e Teodoro Sampaio para o resgate às vítimas, já que algumas ficaram presas nas ferragens.

Os feridos, oito deles em estado grave, foram levados para hospitais de Mirante do Paranapanema, Teodoro Sampaio e Presidente Prudente. O total de vítimas ainda era contabilizado pelos bombeiros na manhã desta quinta-feira. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

