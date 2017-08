Acidente em São Paulo com 36 veículos deixa dois mortos e 20 feridos

Pelo menos duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas em razão de uma batida hoje (30) entre duas carretas, seguida de engavetamento envolvendo 36 veículos, na rodovia Carvalho Pinto (SP-70), em Jacareí , no interior paulista, região do Vale do Paraíba.

O acidente foi às 7h40 e, mais de cinco horas depois, todas as faixas de rolamento, na altura do km 75, permaneciam interditadas, no sentido Rio de Janeiro, segundo a Ecopistas,concessionária que administra a estrada.

Dois corpos

Segundo a Polícia Civil, um dos mortos dirigia um dos caminhões envolvido na colisão. O corpo de um outro homem também foi encontrado sob a ponte existente no local e ainda não se sabe se ele teria sido arremessado ou pulado na tentativa de sobreviver, já que, após o choque, houve incêndio seguido de explosão.

As causas ainda estão sendo apuradas, mas havia falta de visibilidade no momento do acidente, provocado pela presença de fumaça vinda de uma queimada em área marginal à estrada.

Os veículos que seguem para o Rio de Janeiro agora são desviados para a rodovia Dom Pedro, na altura do km 72, de onde os motoristas podem acessar a Via Dutra.

Segundo a Ecopistas, há a confirmação, até o momento, de 36 veículos envolvidos no acidente, dos quais 34 são carros de passeio e dois caminhões. Os 20 feridos estão sendo atendidos e a maioria tem com ferimentos leves. No sentido São Paulo, não há interdição.

