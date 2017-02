Acidente em rodovia mata quatro pessoas no Paraná

Colisão frontal entre um Chevrolet Agile e uma Fiat Palio Week ocorrido às 4h30 de hoje (25) no quilômetro 612 da BR-277, em Santa Tereza do Oeste, no Paraná / Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

O carnaval 2017 contabiliza, já nas primeiras horas de festas, as primeiras vítimas de acidentes em nas estradas. Uma colisão frontal entre um Chevrolet Agile e uma Fiat Palio Week ocorrido às 4h30 de hoje (25) no quilômetro 612 da BR-277, em Santa Tereza do Oeste, no Paraná, resultou na morte de quatro pessoas e deixou quatro feridos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, documentos encontrados nos veículos indicam que os dois carros transportavam moradores do município paranaense de Céu Azul.

No Agile estavam um homem de 28 anos de idade, que dirigia o carro, e uma passageira de 27 anos. Ambos morreram no local. A PRF informou, ainda, que a Palio Weekend trafegava com excesso de lotação. Entre as seis pessoas que estavam no veículo, uma havia uma criança de 3 anos de idade.

O motorista da Palio, de 53 anos, e uma passageira, de 52, anos, morreram no local. Os demais foram socorridos com lesões graves. Os quatro mortos estavam nos bancos dianteiros.

Policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência informaram que a colisão frontal aconteceu quando o veículo Palio, que ia na direção de Foz do Iguaçu, teria tentado fazer uma manobra de ultrapassagem em local proibido pela sinalização e colidiu contra o Agile que ia no sentido Cascavel.

