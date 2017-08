Acidente em escalada na Itália mata 2 alpinistas e fere 7

Dois alpinistas italianos morreram hoje (27) outros sete ficaram feridos após uma queda quando escalavam o cume Presanella, uma montanha que pertence aos Alpes Réticos e que se encontra na região italiana de Trentino-Alto Ádige.

O acidente aconteceu no lado noroeste do Presanella, quando os dois alpinistas, um homem e uma mulher, escorregaram e caíram após alcançarem uma altitude de 3.200 metros, segundo a imprensa italiana.

O primeiro morreu após a violenta queda, enquanto o segundo chegou a ser hospitalizado em gravíssimas condições na clínica Santa Chiara de Trento.

Na queda, os dois alpinistas arrastaram durante vários metros seus sete companheiros, que ficaram feridos e foram levados a hospitais em Trento e Bolzano. As informações são da agência de notícias EFE.

As nove pessoas envolvidas, entre elas um jovem de 14 anos, foram socorridas pelo Aiut Alpin Dolomites de Trentino, que utilizou quatro helicópteros para resgatar as vítimas do acidente.

