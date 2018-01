Acidente deixa pelo menos sete mortos em rodovia no norte de Minas

Um grave acidente na BR-251, entre os municípios de Montes Claros e Grão Mogol, no norte de Minas Gerais, deixou pelo menos sete mortos neste sábado (13). O acidente ocorreu por volta de 5h e envolveu vários veículos.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Montes Claros, até as 15h, foram contabilizadas 46 vítimas, das quais sete morreram, 11 estão em estado grave, uma em estado gravíssimo e 27 têm ferimentos leves. Os feridos foram levados para a Santa Casa e o Hospital Universitário de Montes Claros.

A batida envolveu uma van, um micro-ônibus e duas carretas. Uma das carretas estava carregada com cadernos e pegou fogo.



Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais, parte da pista que passou a manhã interditada já foi liberada, mas a ocorrência ainda não foi encerrada. Os policiais continuam no local do acidente coletando dados e apurando as circunstâncias do acidente.