Acidente deixa 6 mortos e 2 feridos graves no interior de Goiás

Seis pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas em um acidente próximo a Rio Verde, no sudoeste de Goiás, na noite desta segunda-feira, 23. Três veículos colidiram na rodovia GO-210, por volta das 19h30, segundo a Polícia Rodoviária Estadual.

Cinco das vítimas morreram no local do acidente e uma chegou a ser atendida em um hospital da região, mas faleceu na madrugada desta terça, 24, informou a PRE.

As vítimas estavam em um veículo Gol, um Civic e um Corolla. A suspeita é de que um dos motoristas tentava fazer uma ultrapassagem perigosa quando bateu de frente com um dos carros que vinha no sentido contrário. O terceiro condutor não teria tido tempo para frear e acabou subindo sobre os demais.

A maioria das vítimas ficou presa sob as ferragens. Os nomes delas não foram divulgados.