Acidente de trem em Barcelona deixa dezenas de feridos

Pelo menos 54 pessoas ficaram feridas, das quais uma segue estado grave, embora não se tema pela sua vida, após um trem se chocar contra o limite final de uma via em uma estação de Barcelona, informou a Direção Geral de Proteção Civil do governo autônomo catalão. A informação é da Agência EFE.

Este balanço reduz a intensidade do acidente em relação ao que foi informado inicialmente, e acrescenta que outros 19 passageiros foram considerados como feridos "menos graves".

Entre eles está o maquinista do trem, enquanto outros 34 sofreram feridas e lesões leves.

O acidente aconteceu às 7h15 (horário local, 2h15 em Brasília) quando o trem vindo de Sant Vicenç de Calders, na província catalã de Tarragona, chegou à Estação de Francia, em Barcelona.

Aparentemente, o comboio não conseguiu frear e bateu contra o limite no trecho final da via 11 dessa estação.

Apesar do acidente, o serviço ferroviário no resto da estação, que dispõe de um total de 14 vias, não foi afetado.

Representantes institucionais da Catalunha se deslocaram a Barcelona para informar-se sobre o acidente e acompanhar a evolução dos feridos, da mesma maneira que o fará ao longo da manhã o ministro de Fomento espanhol, Íñigo De la Serna.

Segundo informaram à Agência EFE as fontes policiais, várias unidades e corpos de segurança espanhóis já estão investigando as causas do acidente.

