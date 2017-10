Acidente de trânsito deixa dois mortos e cinco feridos na zona norte do Rio

Dois jovens morreram e cinco pessoas ficaram feridas num acidente de trânsito entre um automóvel e um ônibus, na Penha, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, no início da manhã deste domingo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu por volta de 6h40. Com o impacto, o motorista do ônibus perdeu a direção e atingiu uma loja da Rua Guaporé, na altura do número 64.

A Defesa Civil foi acionada para fazer perícia e avaliar a extensão dos danos estruturais.

Dois rapazes, de aproximadamente 25 anos de idade, morreram no local da batida. Outros cinco feridos foram levados para o Hospital Estadual Getulio Vargas, no mesmo bairro: Juliano Ronaldo, de 19 anos; Mateus Barros, de 23 anos; Mathal Medeiros, de 20 anos; Felipe Peres, de 21 anos; e Valdemir Santos, de 47 anos.

Veja Também

Comentários