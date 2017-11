Acidente de ônibus na Dutra deixa 3 mortos

Três pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um grave acidente de ônibus na manhã deste domingo na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Paracambi, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Um ônibus da viação Divina Luz, que seguia de Duque de Caxias para Barra do Piraí com 36 passageiros, tombou no km 214, às 07h54 deste domingo, na pista sentido São Paulo, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Um bebê de apenas um ano e um menino de 10 anos de idade estavam entre as vítimas fatais. O terceiro morto é um jovem de 18 anos. A PRF não revelou, porém, a identidade das vítimas.

Há mais um passageiro ainda em estado grave, além de outros cinco com estado de saúde estável. Segundo a PRF, 27 pessoas tiveram ferimentos leves.

A CCR NovaDutra, que administra a rodovia, informou que três equipes de resgate da Concessionária e viaturas do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram deslocadas para prestar socorro às vítimas. Um helicóptero da PRF também participou do resgate aos feridos.

A rodovia chegou a ficar interditada para atendimento às vítimas, o que provocou congestionamento no local. Por volta das 10h30 da manhã, o tráfego foi totalmente liberado.