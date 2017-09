Acidente de ônibus deixa ao menos 11 mortos em Minas

Ao menos 11 pessoas morreram e cerca de 40 ficaram feridas em um acidente de ônibus, no município de Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, na madrugada deste sábado, 2. Os números são da Secretaria Municipal de Saúde da cidade.

O coletivo, que havia saído de Alagoas, estava indo em direção ao interior de São Paulo. O desastre aconteceu na BR-146, estrada sob responsabilidade do estado. Havia cerca de 60 pessoas no ônibus, que saiu da pista e caiu em uma vala.

Uma mulher, que está em estado grave, teve os dois braços amputados. Todos os feridos foram enviados para hospitais da região em Patrocínio e Patos de Minas.

O destino do ônibus, conforme a Polícia Rodoviária, seria a região de Ribeirão Preto, possivelmente para o trabalho em lavouras. A Santa Casa de Patrocínio colocou na internet pedido de doação de roupas "masculinas, femininas e infantis" para vítimas do acidente.

Veja Também

Comentários