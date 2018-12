Acidente com trem de alta velocidade deixa 9 mortos e 47 feridos na Turquia

Dois vagões da composição descarrilaram por conta do acidente - Tumay Berkin/Reuters

Pelo menos nove pessoas morreram e 47 ficaram feridas depois de um trem de alta velocidade colidir com uma locomotiva de manutenção em Ancara, capital da Turquia, nesta quinta-feira, 13. Imagens de vídeo gravadas no local mostram agentes trabalhando para o resgate das vítimas.

A colisão aconteceu na estação de Marsandiz, a oito quilômetros da estação central de Ancara, de onde a composição partiu por volta das 6h30 (1h30, no horário de Brasília). A estimativa é que o acidente aconteceu cerca de 15 minutos depois da saída da composição.

"Um trem de alta velocidade que saiu de Ancara às 6h30 em direção a Konya se chocou com um trem de controle das vias. Quatro cadáveres e 43 passageiros feridos foram resgatados", disse o governador de Ancara, Vasif Sahin.

Dois vagões da composição descarrilaram por conta do acidente. Após a colisão com a locomotiva de manutenção, o trem ainda teria batido na estrutura de uma passarela na estação de Marsandiz. (Com agências internacionais).