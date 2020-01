Acidente com picape deixa um morto e sete feridos em São Paulo

Uma picape que levava 8 pessoas capotou e deixou 7 feridos, sendo três graves e um morto na madrugada deste domingo (12) no bairro Grajaú, na Zona Sul da capita paulista. O acidente foi na Estrada Canal de Cocaia, por volta das 5h30 deste domingo (12). O Capotamento ocorreu em uma curva da estrada.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo é uma picape Fiat Fiorino. Entre as vítimas, três foram socorridos pelos Bombeiros e outras quatro foram levadas por ambulâncias do Samu. A vítima fatal é um homem de 36 anos, segundo os bombeiros.