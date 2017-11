Acidente com ônibus na Via Dutra provoca morte de duas crianças e um adolescente

Vista aérea de acidente com ônibus na Via Dutra, que deixou três mortos e 36 feridos (Divulgação/PRF) - PRF/Divulgação

O tombamento de um ônibus provocou hoje (19) a morte de três passageiros e deixou 36 feridos na Via Dutra, rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O acidente ocorreu por volta das 8h, próximo à Pacarambi (RJ). As causas do acidente não foram informadas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus saiu de Duque de Caxias (RJ) e seguia para Barra do Piraí (RJ). Duas crianças e um jovem de 18 anos morreram. Dos 36 feridos, um passageiro está em estado grave, e os demais tiveram ferimentos leves. Todos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e dos bombeiros e foram atendidos em hospitais da região.

De acordo com a concessionária CCR Nova Dutra, que administra a rodovia, o acidente causou engarrafamento de 4 quilômetros no início da manhã, mas a pista foi liberada por volta das 10h30.