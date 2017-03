Acidente com ônibus mata seis e fere 44 pessoas em Alagoas

Seis pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na colisão entre dois ônibus escolares em um trecho da rodovia AL-110, entre as cidades de Junqueiro e São Sebastião, no interior de Alagoas. O acidente ocorreu na noite de ontem (30).

Segundo a assessoria da Unidade de Emergência do Agreste, em Arapiraca (AL), os dois motoristas e três estudantes morreram no local do acidente. A sexta vítima fatal, uma jovem de 21 anos, chegou a ser levada à unidade, que funciona em Arapiraca (AL), mas faleceu esta madrugada.

As outras 44 vítimas do acidente atendidas na Unidade de Emergência do Agreste sofreram traumas leves, escoriações e cortes. A maioria é de estudantes, universitários ou secundaristas, e todos viajavam nos ônibus pertencentes às prefeituras de Junqueiro e de Teotônio Vilela.

Ainda de acordo com a assessoria, 29 dos feridos já tiveram alta médica. Doze permanecem em observação, mas em condições consideradas estáveis. Três pacientes continuam internados: um na Unidade de Terapia Intensiva (UTI); outro no setor de recuperação e o terceiro no pós-cirúrgico.

Como foi a colisão

De acordo com a Polícia Militar de Alagoas, o pouco que se sabe até o momento é que os veículos trafegavam em sentidos contrários e bateram de frente. As causas do acidente ainda serão investigadas.

A assessoria da Unidade de Emergência do Agreste garantiu que o estabelecimento público é considerado referência nas áreas de Média e Alta Complexidade e atende à população de 52 cidades, e que, portanto, estava apta a socorrer todas as vítimas do acidente.

Ainda assim, o Hemocentro de Arapiraca (Hemoar) pediu à população que doe sangue. E foi prontamente atendido. Há cerca de uma hora havia, segundo a assessoria do Hemoar, mais de 300 voluntários aguardando a vez de doar sangue.

Veja Também

Comentários