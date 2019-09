Acidente com ônibus mata 36 pessoas e fere 36 na China

Uma colisão entre um ônibus e um caminhão em uma rodovia expressa na China deixou 36 mortos e 36 feridos.

O acidente, ontem (28) à noite, aconteceu na região leste do país.

Ao todo, 69 pessoas estavam a bordo do ônibus no momento da batida. O veículo entrou em uma mão oposta e atingiu em cheio um caminhão com três pessoas em Yixing, na província de Jiangsu.

Gravações de vídeo que supostamente foram produzidas no local do acidente mostram que a parte dianteira do ônibus ficou muito danificada.

Policiais suspeitam que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo por causa de um pneu furado.