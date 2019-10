Acidente com ônibus em Petrópolis (RJ) deixa dois mortos

Um acidente com um ônibus na serra de Petrópolis, na região Serrana do Rio, provocou a morte de duas pessoas na manhã deste domingo (27). O motorista, que não teve o nome divulgado pelo Corpo de Bombeiros, e a passageira Tamires Gomes, de 26 anos, faleceram em decorrência do acidente. De acordo com a corporação, o aviso do acidente, que ocorreu no quilômetro 96 da BR040, próximo ao pedágio de Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, chegou às 6h30.

Ainda conforme os bombeiros, as vítimas foram removidas para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN) e para o Hospital Municipal Doutor Moacir Rodrigues do Carmo (HMMRC). A Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio de Janeiro informaram que 19 adultos e 7 menores deram entrada no HEAPN. Um dos adultos estava morto quando chegou à unidade hospitalar. Do total, três pessoas estão em estado de saúde grave, 16 apresentam estado de saúde estável e seis pacientes receberam alta hospitalar. Conforme a prefeitura de Duque de Caxias, o HMMRC recebeu 27 vítimas, a maioria com escoriações e fraturas. Os primeiros atendimentos na pista foram prestados pela Concer, concessionária que administra a via.

Conforme a empresa, a descida da Serra passou a ser operada em meia pista para facilitar o trabalho das suas equipes de resgate e dos bombeiros. Diante da gravidade do acidente, os bombeiros precisaram enviar ao local ambulâncias de diversos quartéis e dois helicópteros para o transporte das vítimas para os hospitais.

Hospitais

A SES reforçou a rede de hospitais do estado com integração ao Corpo de Bombeiros para o trabalha de atendimento dos acidentados. “Os hospitais estaduais Alberto Torres (HEAT), Azevedo Lima (HEAL), Getúlio Vargas (HEGV), Carlos Chagas (HECC) e de Ortopedia e Traumatologia Vereador Melchiades Calazans (HTO Baixada) ficaram de prontidão para receber parte das vítimas, bem como pacientes de outras internações para liberar leitos e, assim, facilitar o atendimento das vítimas no próprio HEAPN”, acrescentou.

O Hemorio, órgão da SES, responsável por prestar assistência à rede de serviços de saúde do estado, disponibilizou bolsas de sangue para os hospitais que receberam vítimas do acidente. Por causa da gravidade do acidente, o Hemorio pediu à população para reforçar as doações hoje e ao longo da semana com objetivo de garantir o abastecimento das unidades e o atendimento adequado às vítimas.

Os passageiros do ônibus estavam vindo de Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, para passar o dia em Copacabana, no Rio de Janeiro. Em nota no seu perfil no Facebook, a Concer disse que informações preliminares indicavam que ao tentar a ultrapassem o ônibus bateu em um outro numa curva e acabou caindo em barranco às margens da pista.