Acidente com ônibus deixa mortos na BR-116, no sudoeste na Bahia

Há feridos e equipes de resgate trabalham no local / Divulgação

eis pessoas morreram em um acidente envolvendo um ônibus na BR-116, trecho de Poções, no sudoeste da Bahia, na manhã desta quinta-feira (29). As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Corpo de Bombeiros.

Onze feridos foram socorridos por equipes de resgate dos bombeiros para hospitais da região. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

O número total de passageiros que estava no veículo ainda não foi divulgado. Ainda segundo os bombeiros, o ônibus envolvido no acidente pertence a uma empresa de turismo e saiu de Pernambuco com destino a São Paulo

Segundo a PRF, o acidente ocorreu nas primeiras horas desta quinta, no KM 748. As primeiras informações são de que o veículo saiu da pista e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia. Ainda não há detalhes do que provocou o acidente.

