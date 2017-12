Acidente com ônibus deixa cinco mortos e 27 feridos no interior paulista

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal de Tupã e foi instaurado inquérito policial na delegacia de Parapuã para apurar as responsabilidades. - Reprodução / Rede Globo

A menos de 90 quilômetros para terminar a viagem, em Araçatuba, no oeste paulista, um ônibus desgovernado bateu em um caminhão na Rodovia Assis Chateaubriand, na noite dessa terça-feira (12), deixando cinco passageiros mortos e 27 feridos, três em estado grave. A maioria dos feridos foi socorrida em hospitais de Tupã e Marília.

O acidente ocorreu por volta das 20h30, na altura do quilômetro (km) 372 da rodovia, no município de Parapuã, a cerca de 550 km da capital paulista, próximo à divisa com o Paraná. O ônibus transportava um grupo de pessoas que voltava das compras no Paraguai. O motorista perdeu o controle da dieção ao ter um dos pneus estourado.

O ônibus atravessou para a pista contrária, bateu de frente com um caminhão carregado de laranjas e tombou em uma ribanceira. No choque, o caminhão também foi arremessado para fora da pista e um automóvel Astra, que vinha logo atrás, também foi atingido. Segundo a Polícia Civil, os ocupantes desses veículos sofreram ferimentos leves.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal de Tupã e foi instaurado inquérito policial na delegacia de Parapuã para apurar as responsabilidades.