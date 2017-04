Acidente com ônibus de estudantes na Suécia deixa três mortos

Um acidente neste domingo com um ônibus que transportava estudantes para um resort de esqui na região central da Suécia deixou três mortos e 19 feridos, seis deles com gravidade, de acordo com equipes de socorro. O porta-voz das equipes, Peter Nystedt, disse que outros 31 tiveram ferimentos leves. Os 52 estudantes colegiais viajavam com sete adultos, incluindo o motorista.

O acidente aconteceu perto das 7h (horário local) em uma estrada ao sul de Sveg, uma pequena cidade a 430 quilômetros da capital, Estocolmo. Ainda não se sabe o que causou o acidente, mas há relatos de que a estrada tinha uma camada de gelo. Fotos mostram o ônibus tombado em uma vala ao lado da estrada.

O primeiro-ministro sueco, Stefan Lofven, disse que o acidente entristece todo o país. Fonte: Associated Press.

