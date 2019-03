Acidente com dois carros e ônibus deixa cinco feridos em São Paulo

Dois carros colidiram com um ônibus na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello (sentido Sapopemba) com a Jacinto Menezes Palhares, na Vila Prudente. O acidente aconteceu na manhã deste sábado, 3, e deixou pelo menos cinco feridos, que já foram encaminhados aos hospitais da cidade.

O caso mais grave é o de uma mulher com cerca de 20 anos de idade, que está com os sinais vitais "gravíssimos", segundo o Corpo de Bombeiros. Ela foi socorrida pelo Águia e encaminhada para o pronto-socorro do Hospital do Coração.

Entre as vítimas, também está uma menina de 12 anos. A criança está sendo tratada no Pronto-Socorro Heliópolis e está em condição estável.

O acidente provocou interferências no trânsito da região. De acordo com a última atualização da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as faixas da esquerda e do centro estavam ocupadas.