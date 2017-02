Acidente com cinco veículos deixa um morto e 16 feridos na Castelo

Um acidente com cinco veículos, entre eles dois caminhões, causou a morte de uma pessoa e deixou outras 16 feridas, na manhã desta segunda-feira, 20, na Rodovia Castelo Branco, em Porangaba, no interior de São Paulo. A pista sentido interior chegou a ser totalmente interditada.

O acidente aconteceu no km 163, por volta das 6h30. Um caminhão carregado de leite atingiu a traseira de uma carreta que ia à frente e ficou atravessado na pista. Uma van que transportava pacientes para tratamento de câncer em Jaú atingiu o caminhão. Dois carros também se envolveram no acidente.

O motorista do caminhão de leite chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Seis ambulâncias da concessionária e do serviço de resgate do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para socorrer as vítimas.

Cinco feridos, entre eles uma criança, foram levados para o Hospital das Clínicas de Botucatu.

Outras quatro pessoas foram levadas para a Santa Casa de Tatuí e o Hospital Regional de Cesário Lange recebeu outra vítima.

Os demais feridos, com escoriações e ferimentos leves, foram atendidos no local do acidente. Uma hora depois, a rodovia foi liberada parcialmente. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

