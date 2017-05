Acidente com caminhão e ônibus deixa 10 feridos na zona leste de São Paulo

Acidente com caminhão e ônibus deixa dez feridos na zona Leste da capital paulista



Pelo menos dez pessoas ficaram feridas depois do acidente entre um caminhão-tanque, um ônibus e dois carros, na Vila Formosa, zona Leste da capital paulista. A batida ocorreu por volta das 6h16 da manhã, na avenida Doutor Eduardo Cotching, quando o caminhão invadiu a pista oposta, atingindo o ônibus e os dois carros.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão ficou preso nas ferragens e foi retirado por volta das 8h30 da manhã. Ele foi levado em estado grave de helicóptero para o Hospital das Clínicas. Outras nove vítimas foram socorridas.

A Defesa Civil e a empresa responsável pelo caminhão-tanque foram acionadas para providenciar a retirada do combustível transportado. A energia elétrica chegou a ser desligada no local para evitar o risco de explosão.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a avenida está completamente ocupada e o trânsito no local foi prejudicado, com dois quilômetros de lentidão. Todos os responsáveis já foram acionados para retirar os veículos, mas ainda não foi feita a perícia policial.

