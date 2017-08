Acidente bloqueia duas faixas da Marginal do Pinheiros

Uma colisão entre dois carros e uma moto afeta o trânsito da Marginal do Pinheiros na manhã desta terça-feira, dia 8. O acidente aconteceu na altura da ponte Laguna, região do Morumbi, na zona sul, e interdita duas faixas da esquerda da via expressa, no sentido rodovia Castelo Branco.

A Companhia de Engenharia de Tráfego recebeu o chamado pouco antes das 6h. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local para socorrer a única vítima do acidente, que estava na moto e foi encaminhada para um hospital.

Os veículos estão sendo retirados do local, e a CET registrava, por volta das 7h30, 4,1 km de lentidão na área do acidente.

Também na via expressa da Marginal do Pinheiros, mas no sentido Interlagos, a CET informa que havia 5,6 km de congestionamento neste mesmo horário, causado por excesso de veículos. O maior foco está na altura da ponte Eusébio Matoso.

Na Marginal do Tietê, havia 3,9 km de lentidão na pista expressa, no acesso à rodovia Castelo Branco.

