ACICG traz Veronica Ahrens a Capital para evento sobre os desafios e qualidades da liderança feminina

Da Redação com Assessoria

Especialista em desenvolvimento de lideranças, Veronica trabará, entre diversas reflexões, a Liderança Consciente - Foto: Divulgação/Assessoria

Em comemoração ao mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, a ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande) traz a Capital, no dia 12 de março, a Master Leader Veronica Ahrens, de São Paulo, que vai comandar o evento ‘Liderança Feminina: Qualidades e desafios das mulheres no comando’. Tradicional no calendário de eventos de negócios da Capital, o evento é realizado todos os anos pela Escola de Varejo da ACICG, e reuniu mais de 300 mulheres em sua última edição. Voltado à profissionais de diversos segmentos, o encontro segue um formato descontraído composto por palestra, roda de negócios e coquetel.

Especialista em desenvolvimento de lideranças, Veronica trará, entre diversas reflexões, a Liderança Consciente. “Só se pode liderar a si e aos outros, quando se tem uma mudança de paradigma, da dependência de expectativas dos outros, para objetivos internos de ordem e direção. Líderes conscientes buscam constantemente o autoconhecimento, e a evolução na sua forma de liderar. Eles têm clareza sobre a sua identidade e propósito, e desejam influenciar positivamente os ambientes e as pessoas à sua volta. A consciência na liderança, permite reconhecer aspectos da sua individualidade, o que permite uma maior compreensão e cuidado com os outros, tornando-se mais flexível e aberto para a diversidade. É o que permitirá desenvolver caráter, moral e controle de impulsos”, antecipa a master leader.

Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos na Escola de Varejo da Associação Comercial, localizada na Rua 15 de Novembro, 390, Centro, ou pela plataforma. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3312-5058 | 98405-4600, ou pelo e-mail escoladevarejo@acicg.com.br.

Sobre a palestrante: Veronica Ahrens é especialista em desenvolvimento de lideranças e aprendizagem organizacional; possui mais de 10 anos de experiência em Gestão de Negócios e Desenvolvimento Organizacional com foco na maximização de performance individual, equipes e líderes. É consultora especializada em criação e entrega de projetos de treinamento e desenvolvimento em empresas nacionais e internacionais, e autora do livro “Equipes não nascem excelentes, tornam-se excelentes.”

Serviço: Palestra, coquetel e roda de negócios – ‘Liderança Feminina: qualidades e desafios das mulheres no comando’

Data: 12 de março, 19 horas

Local: Yotedy – Rua Antônio Maria Coelho, 6200

Informações: (67) 3312-5058 | 98405-4600 | escoladevarejo@acicg.com.br.