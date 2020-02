ACICG traz Veronica Ahrens a Capital para evento sobre os desafios e qualidades da liderança feminina

Da Redação com Assessoria

Veronica Ahrens é especialista em desenvolvimento de lideranças e aprendizagem organizacional - Foto: Divulgação/Assessoria

Em comemoração ao mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, a ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande) traz a Capital, no dia 12 de março, a Master Leader Veronica Ahrens, de São Paulo, que vai comandar o evento ‘Liderança Feminina: Qualidades e desafios das mulheres no comando’. Tradicional no calendário de eventos de negócios da Capital, o evento é realizado todos os anos pela Escola de Varejo da ACICG, e reuniu mais de 300 mulheres em sua última edição. Voltado à profissionais de diversos segmentos, o encontro segue um formato descontraído composto por palestra, roda de negócios e coquetel.

Especialista em desenvolvimento de lideranças, Veronica trabará, entre diversas reflexões, a Liderança Consciente. “Só se pode liderar a si e aos outros, quando se tem uma mudança de paradigma, da dependência de expectativas dos outros, para objetivos internos de ordem e direção. Líderes conscientes buscam constantemente o autoconhecimento, e a evolução na sua forma de liderar. Eles têm clareza sobre a sua identidade e propósito, e desejam influenciar positivamente os ambientes e as pessoas à sua volta. A consciência na liderança, permite reconhecer aspectos da sua individualidade, o que permite uma maior compreensão e cuidado com os outros, tornando-se mais flexível e aberto para a diversidade. É o que permitirá desenvolver caráter, moral e controle de impulsos”, antecipa a master leader.

Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos na Escola de Varejo da Associação Comercial, localizada na Rua 15 de Novembro, 390, Centro, ou pela plataforma sympla.com.br. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3312-5058 | 98405-4600, ou pelo e-mail escoladevarejo@acicg.com.br.

Sobre a palestrante: Veronica Ahrens é especialista em desenvolvimento de lideranças e aprendizagem organizacional; possui mais de 10 anos de experiência em Gestão de Negócios e Desenvolvimento Organizacional com foco na maximização de performance individual, equipes e líderes. É consultora especializada em criação e entrega de projetos de treinamento e desenvolvimento em empresas nacionais e internacionais, e autora do livro “Equipes não nascem excelentes, tornam-se excelentes.”

Serviço:

Data: 12 de março, 19 horas

Local: Yotedy – Rua Antônio Maria Coelho, 6200

Informações: (67) 3312-5058 | 98405-4600 |