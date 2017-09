ACICG realiza seminário com desembargador do TRT para orientar sobre a Reforma Trabalhista

A Escola de Varejo da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) realiza no dia 19 de setembro, às 18h, em sua sede, o seminário sobre Reforma Trabalhista, com o desembargador Dr. Amaury Rodrigues Pinto Junior. O evento tem por objetivo estudar as novidades trazidas pela Reforma, e como elas serão aplicadas pela Justiça do Trabalho.

O conteúdo abordará os seguintes temas: Como ficarão as horas extras – negociado sobre legislado; contratos intermitentes; danos extrapatrimoniais; contribuição sindical; honorários advocatícios, entre outros assuntos relacionados a Reforma.

As inscrições são abertas ao público podem ser feitas na sede da ACICG, localizada na rua 15 de Novembro, nº390, Centro, em frente à Praça Ary Coelho. O investimento é de R$100 para associados, e R$200,00 para não associados. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3312-5058 e 98405-4600.

Sobre o palestrante: Dr. Amaury Rodrigues Pinto Junior é graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, aprovado em concurso público para juiz do trabalho em dezembro/1989, atualmente é desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região - Mato Grosso do Sul (desde 2001), do qual já foi Presidente (biênio 2006-2008), presidente da Primeira Turma (2010-2012) e diretor da Escola Superior de Magistratura (2003-2005 e 2010-2012). Foi coordenador do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho (2007-2008). Professor de Direito Processual Civil e Direito Processual do Trabalho na Universidade Católica Dom Bosco, e da Escola da Magistratura do Trabalho - EMATRA 24. É doutor em Direito do Trabalho e da Previdência Social pela Universidade de São Paulo - USP, e autor do livro “A quantificação do dano – Acidentes de trabalho e doenças ocupacionais”.

Serviço: Seminário sobre Reforma Trabalhista

Data: 19/09, às 18h

Local: ACICG – Rua 15 de Novembro, 390, Centro

Informações: (67) 3312-5058 e 98405-4600

