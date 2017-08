ACICG integra expedição que visitará países vizinhos por novas rotas para o comércio

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), João Carlos Polidoro, e os diretores Nilson Carvalho Vieira, Lodomilson Alexandre e Gilberto Felix de Souza embarcaram na manhã da sexta-feira (25), na expedição da Rota da Integração Latino Americana – RILA – Unindo Povos Ligando Oceanos. O grupo formado por 95 pessoas, entre empresários e autoridades, integra um comboio de 25 picapes que pretendem cumprir um percurso de 2.220 quilômetros, passando pelo Paraguai e Argentina, com destino final aos portos de Antofogasta e Iquiqui, no Chile, a fim de estreitar relacionamento e fortalecer negócios com os países vizinhos.

A expedição organizada pelo Sindicato dos Transportadores de Cargas e Logística de Mato Grosso do Sul (Setlog-MS), é liderada pelo presidente da entidade, empresário Cláudio Cavol. “Associação Comercial apoia o Setlog na realização da expedição, pois enxerga as diversas oportunidades de mercados que podem surgir durante a ação. Além de transportar produtos de exportação e importação oriundos de países asiáticos e dos EUA, essa rota poderá fortalecer laços culturais e de negócios com nossos vizinhos Paraguai, Argentina e Chile. Campo Grande tem localização privilegiada por estar no meio do caminho, e pode oferecer quase 8.100m2 de área para crescimento e desenvolvimento a quem quiser investir na nossa cidade”, contextualiza o presidente da ACICG, João Carlos Polidoro.

Para o presidente do Setlog-MS, Claudio Cavol, a saída para as exportações brasileiras rumo aos mercados asiáticos pelo Pacífico representa uma grande alternativa econômica que possibilitará encurtar a viagem feita atualmente pelo Atlântico em cerca de seis dias. “Com essa expedição, além de verificarmos in loco a viabilidade desse corredor que ligará o Atlântico ao Pacífico, também participaremos de uma agenda oficial e de rodada de negócios nas localidades”, contribui Cavol.

Polidoro acredita que, por meio do RILA, Campo Grande pode melhorar os números da cadeia comercial do Brasil. Atualmente a Capital tem 10,8% de participação nas exportações, 2º lugar entre as cidades de MS, e 117º no Brasil, com 38 exportadores. Já a participação nas importações é de 15,7%, figurando o 3º lugar entre os municípios de MS, e o 90º no Brasil, com 88 importadores, considerando o período de janeiro a julho de 2017. “Tendo o setor terciário como o maior gerador de renda com 74% do PIB, a agroindústria com enorme potencial, e o setor primário podendo duplicar sua participação em poucos anos, a Cidade Morena tem excelentes possibilidades para quem quer fazer investimentos nesses setores”, avalia.

A expectativa da Associação Comercial em relação a expedição é grande. “Com mercados mais acessíveis, poderemos crescer nos próximos anos e atingir novos patamares de produção e escoamento. Sem contar com a integração por meio do turismo, que é uma grande oportunidade para reforçar os laços entre os países, propiciando a visitação e contemplação das belezas naturais e culturais de cada região. Enfim queremos identificar e adensar cadeias e vantagens comparativas, integrando nossa economia ao mercado nacional e internacional para atrair investimentos e novos negócios”, finaliza o presidente da ACICG.

Após a saída de Campo Grande, a caravana cumpre agenda oficial em Porto Murtinho (MS), Carmelo Peralta (PY), Pozo Hondo (PY), Jujuy (Arg),Iquiqui (Chl), Antofogasta (Chl), Calama (Chl), Salta (Chl) e Assunção (Py), com retorno previsto para o dia 2 de setembro.

