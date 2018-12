ACICG firma parceria exclusiva com Crafty e oferece vitrine virtual gratuita para lojistas

Polidoro reforçou que a Associação Comercial tem planejado diversas ações para beneficiar tanto os empresários quanto os consumidores. - Divulgação

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) e o aplicativo Crafty firmaram uma parceria fundamental para que os servidores públicos municipais e estaduais sejam beneficiados com descontos, brindes e vantagens em compras no comércio da capital. A partir do dia 10, segunda-feira, lojistas terão acesso a uma vitrine virtual gratuita para expor seus produtos e, por meio do Clube do Servidor Municipal (CSM) e Clube do Servidor Estadual (CSE), o funcionalismo público poderá consultar produtos e serviços com condições diferenciadas para aquisição, tudo isso com o objetivo de movimentar o comércio local e prestigiar esse grupo que representa mais de 50 mil consumidores.

O Clube do Servidor Municipal (CSM) e o Clube do Servidor Estadual (CSE) são convênios firmados pela ACICG com a Prefeitura e com o Governo do Estado para dar condições exclusivas - como, descontos, brindes e formas diferenciadas de pagamentos - nas compras realizadas pelo funcionalismo público no comércio de Campo Grande.

Reinaldo Silva, diretor comercial do Crafty disse que o aplicativo foi criado para descomplicar a vida dos usuários, conectando os prestadores de serviços, e agora as empresas, aos seus usuários. “Nosso poder de negócio se baseia na reputação e essa é a vitrine do profissional lá dentro. Na outra via a gente dinamiza a economia local, movimentando o ecossistema onde atuamos. Estamos no Brasil inteiro, mas algumas ações são exclusivas apenas para Campo Grande que é o nosso mercado piloto para o Crafty Club, uma evolução do Crafty. Então, além dos prestadores de serviço, os usuários encontrarão também os estabelecimentos comerciais dentro do aplicativo.

Aos empresários, o Crafty também oferece uma ferramenta completa para o estabelecimento gerenciar seu negócio proporcionando, inclusive, que o empresário crie cartões de fidelidade para seus clientes. “O empresário poderá mostrar sua vitrine virtual dentro do aplicativo, conversar com seus clientes, e utilizar uma ferramenta de CRM, que o Crafty entrega sem custo aos estabelecimentos comerciais, tudo 100% gratuito. Para ter acesso ao CSM e ao CSE dentro do Crafty, a empresa precisa ter vínculo com a Associação Comercial, porque é por meio dessa parceria que conseguimos oferecer essa infraestrutura sem custos para nenhuma das pontas”, explicou Silva.

O presidente da ACICG, João Carlos Polidoro disse que os convênios com a Prefeitura e com o Estado atende a vários pedidos. “Esse movimento fomenta o comércio de Campo Grande, que está precisando, sobretudo na região Central, e especialmente diante das dificuldades que todos sabemos que estão enfrentando. O funcionário público é um cliente muito importante, pois está recebendo o seu pagamento em dia e, a certeza de que ele receberá também o seu 13º salário na época certa traz mais ânimo ao comércio, que tem a oportunidade de retribuir a esse consumidor por meio do CSM e do CSE, oferecendo vantagens especiais, descontos e condições diferenciadas de pagamento a esse público tão estimado”.

Polidoro reforçou que a Associação Comercial tem planejado diversas ações para beneficiar tanto os empresários quanto os consumidores. “Estamos desenvolvendo uma série de ações que serão lançadas em breve para ajudar os empresários, especialmente os do Centro, para que eles tenham um Natal melhor neste ano, e a perspectiva de um 2019 mais próspero. Movimentos como o CSM e o CSE são importantes para estimular o comércio, estimular o empresário a conquistar o consumidor que está recebendo em dia, e por isso convidamos os comerciantes a participarem do Clube, e prestarem um excelente atendimento para cativa esse público”, finalizou.

Para ter acesso aos descontos os servidores públicos devem baixar o aplicativo no celular e, ao realizar o cadastro já terão acesso às informações de benefícios exclusivos. Depois disso basta escolher o estabelecimento, realizar suas compras e mostrar o aplicativo na hora do pagamento.

Se você é empresário e quer saber mais sobre o funcionamento do Crafty e seus benefícios pode entrar em contato com a Associação Comercial pelo telefone (67) 3312-5000, ou ir até a sede da entidade localizada na Rua 15 de Novembro, 390, Centro.