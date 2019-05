ACICG e Energisa realizam mutirão de negociação a partir de segunda-feira

Da Redação com Assessoria

Clientes inadimplentes com a concessionária de distribuição de energia elétrica de Campo Grande podem regularizar seus débitos durante o mutirão de negociação da Energisa, que acontece a partir da próxima segunda-feira, dia 6, na Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG).

Serão ofertadas condições flexíveis aos consumidores, pessoas físicas e jurídicas. Informações sobre descontos para pagamento à vista podem ser obtidas no local. Para participar é necessário que o cliente compareça à sede da ACICG, localizada na Rua Quinze de Novembro, 390, Centro, portando documento pessoal com foto e uma fatura com o número da unidade consumidora.

O atendimento será realizado das 8h às 17h, do dia 6 até o dia 10 de maio.

Serviço: Mutirão de Negociação Energisa

Data: 6 a 10 de maio, das 8h às 17h

Local: ACICG - Rua 15 de Novembro, 390 - Centro