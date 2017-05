Acesso do cidadão às contas do Governo de MS é nota 10, segundo CGU

No ranking da Escala Brasil Transparente, Mato Grosso do Sul foi o que mais avançou no cumprimento das leis de acesso à informação. A pesquisa é do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União realizada entre junho e dezembro de 2016.

No levantamento, o Estado avança da nota 2,5 para 10, repetindo o êxito alcançado no levantamento da Rede de Controle no quesito transparência, conforme lembra o governador Reinaldo Azambuja.

A avaliação mostrou ainda que o Governo do Estado atende as questões de transparência pública nos quesitos da regulamentação da Lei de Acesso à Informação e Serviço de Atendimento ao Cidadão, tanto presencial quanto eletrônico, o que quer dizer que quando questionado, oferece todos os esclarecimentos necessários.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação de Mato Grosso do Sul

