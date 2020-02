Acesso ao Informe de Rendimentos já está disponível aos servidores estaduais

Para emissão do documento, basta escolher a opção “Informe de Rendimentos” e completar os campos de acesso à área restrita com matrícula e senha - Foto: Divulgação

Já está disponível no Portal do Servidor, o Informe de Rendimentos dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas do Governo do Estado. O documento, obrigatório para a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) é referente ao ano base de 2019 e está disponível no Link Serviços/Informe de Rendimentos.

Para emissão do documento, basta escolher a opção “Informe de Rendimentos” e completar os campos de acesso à área restrita com matrícula e senha. Ao final do preenchimento, o Informe de Rendimentos será gerado em formato PDF. De acordo com a superintendência de Gestão da Folha de Pagamentos, o documento contém os rendimentos pagos pelo Estado e o Imposto de Renda retido na fonte.

Declaração | A Secretaria da Receita Federal liberou na quinta-feira (20) o download do programa gerador do Imposto de Renda 2020, referente ao ano-base 2019. A temporada de entrega das declarações começa no dia 2 de março e vai até 30 de abril.