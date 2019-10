Acesso ao Hospital São Julião é recapeado em nova etapa das obras no Jardim Anache

A Prefeitura de Campo Grande concluiu o recapeamento do acesso ao Hospital São Julião, trecho de 621 metros da Avenida Lino Villacha, a partir da rotatória com a Avenida Francisco Pereira Coutinho. O recapeamento do restante da via, que se estende até a Avenida Cônsul Assaf Trad, está programado nas últimas duas etapas de pavimentação do Nova Lima (C e D).

A obra integra a segunda etapa do projeto de drenagem e pavimentação do Complexo Jardim Anache, em que haverá investimento R$ 1 milhão. Serão asfaltados um trecho da Avenida Cândido Garcia, entre a Alexandrino de Alencar e a Rua da Prata, além das ruas dos Poetas, Capitólio, da Prada, Ida Bais, Alberto Veiga e Rua Amambai.

São vias na divisa com o ponto mais extremo Bairro Nova Lima, onde a pavimentação está programada para 2020, com previsão de abranger mais de 20 quilômetros. Na primeira fase das obras do Jardim Anache, já concluída, a Prefeitura investiu R$ 10,3 milhões, com a execução de 2,2 km de drenagem e 8,7 quilômetros de pavimentação em 44 ruas.

Na mesma região da cidade, só no Bairro Nova Lima, estão em ritmo acelerado as obras de duplicação da Avenida Zulmira Borba, que nesta fase além de receber uma pista extra, será recapeada desde a Avenida Francisco Pereira Coutinho até a Rua Major Giovani Francisco Nadalin, na altura do conjunto habitacional José Tavares. A via foi interditada a partir do Residencial José Silvério, para a implantação da rede de drenagem.

São obras do Complexo José Tavares que estão bem adiantadas. Já foram implantados 4,4 quilômetros de drenagem (de um total de um total de 7,8 quilômetros) e executados 12 quilômetros de um total de 16,4 quilômetros. Receberam pavimentação os conjuntos Oscar Salazar, Parque Iguatemi e José Tavares.

Foi feita uma reprogramação do projeto para contemplar a pavimentação da Avenida Francisco Pereira Coutinho (entre a Marques de Herval e a Zulmira Borba) e ampliar para 11.700 metros quadrados o piscinão (que terá capacidade para reter 22 milhões de litros de água). Numa área vizinha, será construída uma praça, com pista de caminhada e campo de futebol. O investimento total vai superar os R$ 20 milhões.

Nos próximos dias, será licitada a pavimentação do Nova Lima, etapa B, compreendendo o quadrilátero formado pelas ruas Marques de Herval/ Gerônimo de Albuquerque e Francisco Pereira Coutinho. O investimento previsto é de R$ 24.315.829,00, com previsão serem implantados 2.200 quilômetros de drenagem e 20 quilômetros de pavimentação.