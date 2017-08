Acesso a Núcleo Industrial de Sidrolândia vai receber investimentos de R$ 5,3 milhões

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado deve investir nos próximos meses R$ 5.297.594,65 milhões no acesso ao Núcleo Industrial de Sidrolândia. O investimento foi anunciado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (23.8), através do resultado da licitação que irá pavimentar o trecho.

A licitação foi lançada no dia 23 de junho e, segundo a publicação, será pavimentado 1km, com recursos exclusivos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul). Após a conclusão dos trâmites contratuais a obra receberá a ordem inicial de serviço.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Foto: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários