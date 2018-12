Acervo da EBC ganha certificado do Programa Memória do Mundo da Unesco

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) recebeu na quarta-feira (12) o certificado Registro Nacional do Brasil do Programa Memória do Mundo da Unesco. O certificado foi concedido pelos roteiros da primeira radionovela brasileira, “Em busca da felicidade”, transmitida pela Rádio Nacional no período de 1941 a 1943. A cerimônia de entrega foi no Instituto Histórico e Cultural da Aeronáutica, no Rio de Janeiro.

O Programa Memória do Mundo da Unesco foi criado em 1992 e tem como objetivo garantir a preservação e difusão de documentos de relevância para a memória coletiva e promover a conscientização sobre a importância do patrimônio documental como bem da humanidade para as gerações futuras.

Transmitida pela Rádio Nacional, "Em busca da Felicidade" foi a primeira radionovela produzida para o rádio brasileiro. Ela teve início em 1941, cinco anos após a inauguração da emissora, e terminou em 1943. Trata-se de uma história cubana escrita por Leandro Blanco e adaptada para o português por Gilberto Martins.

À época, os programas da Rádio Nacional eram gravados em acetatos à base de vidro, condição imposta durante o período da segunda guerra mundial. Extremamente frágeis, esses suportes se perderam com o tempo, e com isso, foram perdidas também as gravações originais da obra. No entanto, o arquivo da Rádio Nacional, hoje sob responsabilidade da Empresa Brasil de Comunicação, mantém seis dos nove volumes do conjunto de roteiros da novela.

Como as gravações originais não existem mais, tornou-se ainda mais importante a preservação dos roteiros. Ao candidatar os roteiros no programa da Unesco, a EBC defendeu que, “apesar de incompleto, o conjunto de roteiros configura-se como importante registro de um momento pioneiro na radiodifusão brasileira, sendo sua preservação e conservação importante para a memória radiofônica e social de um país que por décadas parou diante dos rádios para acompanhar os capítulos das inúmeras radionovelas lançadas após o sucesso de 'Em busca da felicidade'”.

A defesa foi acolhida pela Unesco e o acervo ganhou o certificado do Programa Memória do Mundo da Unesco. O certificado foi entregue ao superintendente da TV Brasil, Caíque Novis, por Solange Straub Stecz, integrante do Comitê Nacional do Programa Memória do Mundo da Unesco.