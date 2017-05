Acelerador linear de MS é o terceiro do país e vai agilizar tratamento do câncer

O acelerador linear viabilizado pelo Governo do Estado via Ministério da Saúde vai permitir a redução no tempo de espera do paciente, uma vez que o número de atendimentos diários passa de 50 para 100. O aparelho vai ser instalado nas dependências do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, em Campo Grande.

Segundo o governador Reinaldo Azambuja, o equipamento está entre os mais modernos do mundo.

Entre os tratamentos realizados estão os de câncer de pele, radioterapia de cabeça, pescoço e linfonodos, e outros tipos de câncer. Além disso, o aparelho possibilita redução nos efeitos colaterais e menor tempo de tratamento, conforme explica Carlos Coimbra, presidente do Hospital.

Para a vice-governadora Rose Modesto um dos pontos fortes é a eficiência no atendimento aos pacientes.

Nelson Tavares, Secretário de Estado de Saúde disse que o governo deve investir um total de um milhão e meio de reais, que englobam valores de transporte, acessórios e a reforma do bunker – um local que deve atender as especificidades de funcionamento do aparelho.

A expectativa é de que o acelerador linear entre em funcionamento dentro 120 dias. Em julho, o Governo do Estado inicia a licitação para construção de um bunker dentro do Hospital Regional que receberá outro aparelho de combate ao câncer.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários