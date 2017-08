Ação social “Parceiros da Cidadania” promovida pelo vereador João César atendeu a população do Núcleo Industrial

Foram prestados atendimentos médico, palestra informativa sobre DST's e métodos contraceptivos, exames com testagem rápida para HIV e Sífilis, corte de cabelo, cadastro em programas de estágio pelo IEL, Procon Itinerante e entretenimento para o público in / Divulgação

Realizada no último sábado (19), a ação social “Parceiros da Cidadania” levou para os moradores da região do Núcleo Industrial mais qualidade de vida. Realizada na Associação de Moradores da Vila Manoel Secco Thomé, o projeto atendeu moradores das regiões do Indubrasil, Jardim Inápolis, Sarandi e Tuiuiú. Foram prestados atendimentos médico, palestra informativa sobre DST's e métodos contraceptivos, exames com testagem rápida para HIV e Sífilis, corte de cabelo, cadastro em programas de estágio pelo IEL, Procon Itinerante e entretenimento para o público infantil, com a participação do Clube do Setinha.

Reunindo cerca de 200 participantes, a ação fez a diferença na vida dos moradores do local que até então nunca tiveram este tipo de projeto. “É a primeira vez que nós recebemos uma ação como esta, em mais de 35 anos que resido por aqui. Agradecemos a atenção do vereador João César Mattogrosso”, declarou o presidente da Associação de Moradores da Vila Manoel Secco Thomé, Ademir Bueno de Moraes, conhecido como Jacó.

O projeto cumpriu com o seu principal objetivo: levar informação e qualidade de vida. A presença das psicólogas Célia Fernandes e Silvia Anache foi essencial para orientação sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST’s e métodos contraceptivos, entre outras orientações. Foram realizados também testes rápidos para HIV e Sífilis, pelo Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA, e os casos em que houve manifestação das doenças foram assistidos pelo médico, Dr. Renato Figueiredo.

Outro benefício na ação foi o corte de cabelo para população, atendendo desde crianças até idosos. Mais de 50 cortes foram realizados pela equipe do Farofa Barbearia, possibilitando o acesso da população que não tem condições de pagar pelo serviço. Moradora do Indubrasil há 9 anos, Josiane Pereira elogiou a iniciativa do vereador João César Mattogrosso: “aqui é uma região muito esquecida, nunca teve nada para população. Meu filho e meu marido cortaram o cabelo de graça e eu fui atendida pelo médico, tudo muito rápido”.

Também houve assessoria jurídica, prestando auxílio para população. Além disso, outros atendimentos especializados foram oferecidos pelo Procon Itinerante e pelo Instituto Euvaldo Lodi – IEL, com cadastramento em programas de estágio. Há 40 anos na região, Aurivaldo Benites destaca a atenção que recebeu no “Parceiros da Cidadania”: “é bom demais este tipo de ação, porque tem muita gente que precisa aqui na região e neste tempo todo que moro por aqui nunca tivemos esta atenção”, ressaltou.

Para o vereador João César Mattogrosso (PSDB), a ação social “Parceiros da Cidadania” é fruto de parcerias para oferecer o melhor para o próximo. “Nosso principal objetivo com esta ação é oferecer qualidade de vida para população, tendo a oportunidade de ouvir e ajudar as pessoas. E é desta forma que vou seguir trabalhando para tornar Campo Grande cada vez melhor, dando voz e vez para todos”, exclamou o parlamentar.

A ação social “Parceiros da Cidadania” foi promovida pelo vereador João César Mattogrosso e contou com o apoio dos seguintes parceiros: Agetran, CTA, IEL, Dr. Renato Figueiredo, Farofa Barbearia, Procon Itinerante, Psicólogas Célia Fernandes e Silvia Anache, Alex Som e Liga Solidária. Além disso, o Instituto TamoJunto também contribuiu para realização da segunda edição do projeto.

Veja Também

Comentários