Ação social atende mais de 600 pessoas neste sábado no Portal Caiobá

A Prefeitura de Campo Grande promoveu mais uma Ação Social neste sábado (30). Desta vez o evento aconteceu no Portal Caiobá no atendimento de mais de 600 pessoas, com serviços de corte de cabelo, palestra antidrogas, atendimento do Procon Municipal e de Cartório de Protestos.

De acordo com o prefeito Marquinhos Trad é a abertura das Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) e das Escolas da (Reme) Rede Municipal de ensino para levar serviços públicos à população.

“Este é um trabalho que atende a população que mora muito distante dos escritórios e dos equipamentos públicos. Isso é para que eles tenham o acesso aos serviços como das concessionárias como água e luz. Aqui eles podem tirar documentos, verificar a pressão arterial, saber as precauções para evitar a proliferação do mosquito da dengue, tirar suas dúvidas como consumidor dos serviços, enfim são serviços que as empresas ficam abertos em horários comerciais e os cidadãos não tem acesso. aos sábados eles podem ter esses serviços”, frisa Marquinhos.

O coordenador do evento, Cássio Silva destacou que o evento cumpre sua finalidade social e muitas pessoas comparecerem no local e fizeram a adesão da tarifa social da conta de água.

“Para nós esses serviços são importantes, uma vez que eles chegam até as comunidades com a nossa presença nos bairros e assim tornamos mais cômodo para os moradores”, disse Cássio que destacou a presença do vereador Odilon Júnior.

Para o morador Manoel Pereira Nunes o evento foi a oportunidade para que ele fizesse o corte de cabelo.

“A Prefeitura está de parabéns por fazer esses serviços e principalmente para nós que temos a oportunidade de fazer o corte de cabelo gratuito”, disse Manoel.